Соцсеть: стоит ли брать малышей на "взрослые" концерты Праздника песни?! (4)

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Праздник песни | 6 июля 2018 года, 16:55

Вселатвийский праздник песни идет полным ходом, сегодня 6 день с насыщенной программой, в том числе и вечерней. А накануне состоялась генеральная репетиция заключительного танцевального гранд-концерта "Земля Мары". Пользователи соцсетей не скрывают своего восторга от увиденного.

Между тем, среди представителей интернет-сообщества возникла дискуссия, стоит ли брать с собой на концерты малолетних детей, которые не могут выдержать всю программу и начинают капризничать, плакать, тем самым мешая остальной публике.

Накануне в холле "Арена Рига" состоится концерт латышской вокально-симфонической музыки, после которого журналист Латвийского телевидения Атис Краузе задался вопросом стоит ли приводить с собой детей.

"На концерт маленьких детей надо брать с собой, чтобы приучать к музыке. Но стоит ли приводить их на вокально-симфонический концерт. Параллельно звучанию Меланхолического вальса, в каждом углу Арены кто-то хнычет, а один бегает стометровку по середине зала", - пишет журналист.

Пользователи стали активно обсуждать этот вопрос. Были такие, кто встал на защиту семей с детьми, что может быть родителям не с кем оставить детей дома, но подавляющее большинство участников дискуссии указали, что - это вопрос культуры поведения и воспитания и тут надо выбирать идти на концерт с малышами, но тогда приглядывать за ними как следует, или не идти вовсе, чтобы не мешать другим.

"О, вчера весь вечер думала, как бы это лучше сказать, но Арнис все уже сказал. Ну не мучайте детей, себя и всеь зал, пожалуйста", - пишет Инга Горбунова.

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"Ой, как к месту! Недавно были на небольшом камерном концерте. У детей, конечно, сейчас свобода, но...когда маленький ребенок подлетел к штативу и почти вырвал провод к микрофону слолиста, а другой во время перерыва начал сортировать ноты ....не выдержали даже самые толерантные, за исключением родителей", - написал глава общества юристов Айвар Боровков.

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"Удивительно, как молодые мамочки после такого забега ребенка не поднимутся на ноги и не аплодируют ребеночку, или по меньшей мере не бежит за ним, снимая происходящее. Попробуй что-то сказать такому ребенку или его маме, то много нового и неслыханного узнаешь о себе", - пишет пользователь под ником "Зимний еж".

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"Когда я однажды сказала такое, мне ответили, что это нацистское отношение к детскому воспитанию и родители дома скучно. Но страдают же все — детям скучно, у всех остальных сорвано мероприятие. И все потому, что родители достаточные эгоисты и думают только о себе", - пишет Зане Радзобе.

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"Мои мысли — сама ношусь и другим мешаю. У меня двое детей — одного стала брать уже в 3 года, так как знала, что высидит, второго еще в 4 не беру на взрослые мероприятия", - пишет Ивита Пелнена.

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В свою очередь пользователь под ником "Манс" пишет, что его больше возмутил тот факт, что бродили во время симфонического концерта некоторые индивидуумы ходили с пивом в руках.

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"Был я на том концерте...меня больше напрягла ситуация, когда некоторые расхаживали с кружкой пива в руках. Наверное, перепутали симфонический концерт с хоккее", - пишет пользователь.

Фото и видео пользователей соцсетей

Комментарии 4
Светлана2 часа назад
Культ ребёнка. Он от скуки держит в напряжении весь зал, причем отлично это понимает, -если не дорос умом, то чувствует интуитивно. И привыкает вертеть взрослыми, как хочет.
А потом вырастают ужасающие эгоисты.
Я считаю, что таких родителей с детьми надо удалять из зала. Это не моя проблема, что ему не с кем оставить ребенка.
В конце концов, люди за билеты заплатили. И часто немалые деньги.
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Лука2 часа назад
Однозначно маленьких детей до 10 лет на длительные хоровые концерты брать с собой не стоит.Ребенок не может выдержать 3 часа мерцание и завывание.Но маленьких детей надо приучать к музыке, сначала дома, потом водить на детские концерты и спектакли.А когда подрастет, тогда можно водить и на взрослые концерты, если ребенок захочет.
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Alex48 минут назад
Зато точно знаю ,что половина детей ,которых таскали насильно на такой "праздник" ,если навсегда не будут ненавидеть этот вид искусства ,то точно будут слушать или рэп или рок...
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