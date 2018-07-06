Праздник песни |

6 июля 2018 года в связи с репетициями на стадионе "Даугава" и Межапарке Праздника песни и танца будут организованы дополнительные рейсы до 2:00 часов ночи из центра города.

Дополнительные рейсы будут доступны по следующим маршрутам:

2, 3 и 11, объединенному маршруту 12, 23 и 26 (по Каменному мосту),

18, 24, 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53 автобусов;

1, 5, 7, 10 и 11 трамваев;

9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27 троллейбусов.

Пятница, 6 июля

В связи с генеральной репетицией на стадионе "Даугава", с 18:00 и по необходимости, будет организован специальный маршрут троллейбуса "Центральный вокзал – Стадион Даугава".

От Центральной станции троллейбус пойдет по улицам Сатеклес, Марияс, А. Чака, Стабу, Авоту, Я. Асара. От стадиона "Даугава" – по улицам Я. Асара, Авоту, Матиса, А.Чака, Марияс, Элизабетес, Сатеклес.

Также по мере необходимости, до и после генеральной репетиции будут организованы дополнительные рейсы по маршруту 5, 11 и 22 троллейбусов, 6 и 52 автобусов.

Что касается репетиции в Межапарке, то при необходимости будут организованы дополнительные рейсы по маршруту 1 трамвая.