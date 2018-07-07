История Латвии в танце: яркие моменты "Земли Мары" за одну минуту (3)
Телекомпания LNT создала минутный видеоролик, в котором в сжатом формате демонстрируется репетиция гранд-концерта "Земля Мары", прошедшая в четверг на стадионе "Даугава". Сам же концерт состоялся в пятницу, 6 июля, пройдет он и сегодня, 7 июля.
Более 18 000 танцоров – представителей всех поколений - языком танца рассказывают о наиболее важных исторических событиях латвийского народа.
Латвийцы после посещения концерта "Земля Мары", который состоялся в пятницу вечером активно публикуют в соцсетях свои впечатления и фото и видеосюжеты с грандиозного выступления.
Танец "Земля Мары" создан Илмаром Дрелисом, главным руководителем этого грандиозного концерта. "Землю Мары" исполняют на стадионе "Даугава" во время Праздника песни и танцев.
На представлении звучит музыка групп "Ильги", "Аули", Юриса Кулакова в аранжировке Кристапа Криевкалнса и латышская народная музыка в аранжировке Юриса Вайводса. Режиссер представления - Элмар Сеньков.
Neliels ieskats lieluzveduma "Māras zeme" pirmajā koncertā!— Dziesmu svētki (@Dziesmu_svetki) 7 июля 2018 г.
Skaties lieluzvedumu tiešraidē visā pasaulē https://t.co/om9H0XmT5a šovakar pl. 22.00! #DzSv pic.twitter.com/ZjjZhXrYpH
В постановке участвуют более пятнадцати народных танцевальных коллективов со всей Латвии и многие коллективы диаспоры. Языком танца они расскажут о наиболее значимых событиях истории нашего народа – от прихода племен балтов на берега Даугавы и времени, когда впервые упоминается красно-бело-красный флаг, до празднования столетия Латвийской Республики.
Fotoieskats vakar notikušajā lieluzvedumā "Māras zeme" Daugavas stadionā. https://t.co/SNx02aIOXs pic.twitter.com/pP90ReeND5— 100gkultūras (@100gkulturas) 7 июля 2018 г.
Lūk, viņi visi ir! Vairāk nekā 18 tūkstoši dejotāju! Paldies jums par neaizmirstamām emocijām! #Māraszeme #DzSv #LV100 pic.twitter.com/lNJcCO04EI— Ivans Milovs (@IMilovs) 6 июля 2018 г.
- stadiona deju grafiskie zīmējumi, jeb kā top deju lieluzvedums “Māras Zeme” #dziesmusvetki pic.twitter.com/62bJALlYvU— Ansis Ancovs (@AnsisAncovs) 6 июля 2018 г.