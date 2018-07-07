История Латвии в танце: яркие моменты "Земли Мары" за одну минуту (3)

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Праздник песни | 7 июля 2018 года, 11:05

Телекомпания LNT создала минутный видеоролик, в котором в сжатом формате демонстрируется репетиция гранд-концерта "Земля Мары", прошедшая в четверг на стадионе "Даугава". Сам же концерт состоялся в пятницу, 6 июля, пройдет он и сегодня, 7 июля.

Более 18 000 танцоров – представителей всех поколений - языком танца рассказывают о наиболее важных исторических событиях латвийского народа.

Латвийцы после посещения концерта "Земля Мары", который состоялся в пятницу вечером активно публикуют в соцсетях свои впечатления и фото и видеосюжеты с грандиозного выступления.

Танец "Земля Мары" создан Илмаром Дрелисом, главным руководителем этого грандиозного концерта. "Землю Мары" исполняют на стадионе "Даугава" во время Праздника песни и танцев.

На представлении звучит музыка групп "Ильги", "Аули", Юриса Кулакова в аранжировке Кристапа Криевкалнса и латышская народная музыка в аранжировке Юриса Вайводса. Режиссер представления - Элмар Сеньков.

В постановке участвуют более пятнадцати народных танцевальных коллективов со всей Латвии и многие коллективы диаспоры. Языком танца они расскажут о наиболее значимых событиях истории нашего народа – от прихода племен балтов на берега Даугавы и времени, когда впервые упоминается красно-бело-красный флаг, до празднования столетия Латвийской Республики.

Комментарии 3
Патриот 46 минут назад
Даже в танцах песни присутствует фашистская символика. Позорище!!!!
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Alex17 минут назад
Массовые зрелища конечно привлекают.Сёдни узнал ,что Трамп приказал приготовить военный парад .Наверное надоело смотреть на русский или китайский ...
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Patriot56 минут назад
Fantastiski skaists prieksnesums. Ķengu rakstìtàji, novèrtèjiet arì skaisto, pasiem klùs vjeglàk ap sirdi.
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