Праздник песни |

Телекомпания LNT создала минутный видеоролик, в котором в сжатом формате демонстрируется репетиция гранд-концерта "Земля Мары", прошедшая в четверг на стадионе "Даугава". Сам же концерт состоялся в пятницу, 6 июля, пройдет он и сегодня, 7 июля.

Более 18 000 танцоров – представителей всех поколений - языком танца рассказывают о наиболее важных исторических событиях латвийского народа.

Латвийцы после посещения концерта "Земля Мары", который состоялся в пятницу вечером активно публикуют в соцсетях свои впечатления и фото и видеосюжеты с грандиозного выступления.

Танец "Земля Мары" создан Илмаром Дрелисом, главным руководителем этого грандиозного концерта. "Землю Мары" исполняют на стадионе "Даугава" во время Праздника песни и танцев.

На представлении звучит музыка групп "Ильги", "Аули", Юриса Кулакова в аранжировке Кристапа Криевкалнса и латышская народная музыка в аранжировке Юриса Вайводса. Режиссер представления - Элмар Сеньков.

В постановке участвуют более пятнадцати народных танцевальных коллективов со всей Латвии и многие коллективы диаспоры. Языком танца они расскажут о наиболее значимых событиях истории нашего народа – от прихода племен балтов на берега Даугавы и времени, когда впервые упоминается красно-бело-красный флаг, до празднования столетия Латвийской Республики.