Праздник песни и танца: автоводителей призывают проявить терпение (2)
Праздник песни | 6 июля 2018 года, 20:13
Во время кульминации Праздника песни и танца в воскресенье и понедельник в районе Риги движение транспорта может стать интенсивнее, предупреждает Latvijas valsts ceļi.
"Призываем всех автоводителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать соответствующий скоростной режим и манеру езды", - отмечает предприятие.
9 июля водителям следует соблюдать особую осторожность, так как из Риги будут возвращаться участники Праздника песни и танца, что увеличит поток автотранспорта на дорогах Латвии.
Также по всей стране продолжаются ремонтные работы, напоминает LVC.
Добавим, в год столетия Латвии, в 2018 году Праздник песни и танца собрал 43000 участников.
Фото из Flickr/Satiksmes ministrija
Уважайте друг друга, и всё будет хорошо.
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;) V Japoniji pod etim virazenijem: terpenije, ponimajut i onanirovanije bez "oz" semjaviverzenijem.
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