Праздник песни |

5 июля, в Риге прошел показ латвийских народных костюмов. После показа был вручен "Большой приз" в пяти категориях. Оценивали костюмы ведущий исследователь Институты истории при ЛУ Анете Карлсоне, исследователь археологического департамента Национального музея истории Ирита Жейре, главный хранитель коллекции нарядов и текстиля Инита Хеинола и эксперт Национального культурного центра Линда Рубена.

"Большой приз" Праздника песни и танца и 1000 евро от Conexus Balti Grid получила руководитель художественной студии Лимбажского дома культуры Байба Вайваре.

Фото из Flickr/Dziesmu un deju svētki