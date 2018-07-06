В Риге прошел показ народных костюмов
Праздник песни | 6 июля 2018 года, 14:40
5 июля, в Риге прошел показ латвийских народных костюмов. После показа был вручен "Большой приз" в пяти категориях. Оценивали костюмы ведущий исследователь Институты истории при ЛУ Анете Карлсоне, исследователь археологического департамента Национального музея истории Ирита Жейре, главный хранитель коллекции нарядов и текстиля Инита Хеинола и эксперт Национального культурного центра Линда Рубена.
"Большой приз" Праздника песни и танца и 1000 евро от Conexus Balti Grid получила руководитель художественной студии Лимбажского дома культуры Байба Вайваре.
Фото из Flickr/Dziesmu un deju svētki