Праздник песни |

За несколько дней Праздника песни и танца прошло более 30 мероприятий, которые посетили тысячи человек. Различные концерты, выступления и репетиции посетили более 120 тысяч человек.

Вскоре праздник достигнет своей кульминации - состоится концерт духовых инструментов, танцевальные спектакль Māras zeme и завершающий концерт Zvaigžņu ceļā.

"Каждый день организаторы и отвечающие за безопасность службы анализируют процесс, делают выводы, проводят профилактические меры", - рассказывает исполнительные директор Праздника песни и танца Эва Юхневича.

Госполиция отмечает, что Праздник песни и танца с точки зрения общественного порядка проходит спокойно и организованно, что свидетельствует о дисциплинированности участников и посетителей мероприятий, а также эффективном сотрудничестве оперативных служб.

С учетом численности посетителей и участников мероприятий происшествий очень мало. Пилдава сообщила, что имели место несколько инцидентов, связанных с кражей вещей. Так, во время генеральной репетиции представления "Земля Мары" на стадионе "Даугава" у одного человека был украден мобильный телефон, а еще один телефон украли у ребенка, который ехал в общественном транспорте.

Представитель Госполиции отметила хорошую организацию движения общественного транспорта Rigas satiksme. После генеральной репетиции представления "Земля Мары" в четверг, которую посетило около 10 000 зрителей, все люди разошлись примерно в течение получаса благодаря тому, что был организован практически непрерывный поток общественного транспорта.

Праздник песни и танца проходит в Риге с 30 июня по 8 июля, в его мероприятиях участвуют более 42 000 человек, а число посетителей, по прогнозам, составит 500 тысяч человек.

Фото из Flickr/Dziesmu un deju svētki