Праздник песни |

Сегодня, 7 июля в Риге проходит седьмой, предпоследний день Вселатвийского 26-го Праздника песни и 16-го праздника танца. Сегодня организаторы подготовили много мероприятий, посвященных фольклору латышского народа. Также пройдет генеральная репетиция заключительного концерта праздника под названием "На звездном пути" и другие различные мероприятия.

Так, с 11-ти утра до девяти вечера в Верманском парке начнется День фольклора под названием "Перекличка краёв". Своим искусством зрителей порадуют около 100 латвийских и зарубежных латышских фольклорных коллективов, а также этнографические ансамбли.

День фольклора пройдет и в Латвийском этнографическом музее под открытым небом, с 12-ти до 18.00. Главная тема - свадебные традиции в разных регионах Латвии.

Более 60 фольклорных групп и этнографических ансамблей исполнят брачные и свадебные песни, которые поют в разных краях страны. Также зрителям продемонстрируют настоящий латгальский свадебный ритуал, в ходе которого молодые люди поженятся, следуя всем древним латышским свадебным традициям.

Тем временем на Эспланаде с 12.00 до 14.00 состоится концерт детских фольклорных сообществ. Около 400 детей из разных регионов Латвии вместе со своими родителями, бабушками и дедушками будут петь, играть и танцевать, а также расскажут о красоте и самобытности своего родного края. В концерте примут участие лучшие солисты латвийских фольклорных сообществ.

С 12.30 до 18.00 на улицах и площадях в Старой Риге пройдут уличные концерты различных вокальных ансамблей. Как обещают организаторы, это будет потрясающее звуковое приключение, в котором звуки Старого города сольются с человеческими голосами.

В театре "Дайлес" с 12.00 до 13.30 и с 16.00 до 17.30 состоится музыкальное представление детских вокальных ансамблей "И у волка есть душа". Около 150 певцов со всей Латвии пропоют рассказ о двух различных мирах - людей и волков.

С 15.00 до 17.00 на Эспланаде состоится концерт приглашенных артистов, в котором примут участие как латвийские, так и иностранные танцевальные коллективы – из Ирландии, Канады, Великобритании и Бразилии.

С 8-ми вечера до двенадцати ночи на Большой Эстраде Межапарка пройдет генеральная репетиция заключительного концерта Праздника песни и танца под названием "На звездном пути".

В основе идеи заключительного концерта – путь многих поколений латвийского народа по Звездному пути, на котором нужно преодолеть непогоду и жизненные испытания, победить превратности судьбы и выбрать верное направление на поворотных этапах истории, чтобы в конце концов по Млечному пути вернуться домой. В каждой части концерта можно будет услышать судьбоносные песни разной эпохи, а также самые яркие произведения латышской профессиональной хоровой музыки.

В свою очередь, на стадионе "Даугава" с десяти вечера до половины первого ночи состоится танцевальный гранд-концерт "Земля Мары". Более 18 000 танцоров – представителей всех поколений - языком танца расскажут о наиболее важных исторических событиях латвийского народа.

Напомним, Вселатвийский 26-й Праздник песни и 16-й праздник танца проходит в Риге до 8 июля. Более подробную программу мероприятий можно найти на сайте [dziesmusvetki.lv](https://dziesmusvetki.lv/