Заключительный день Праздника песни: чем посетителей порадует программа? (5)
В воскресенье, 8 июля, в Риге проходит восьмой, последний день XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца.
Перед заключительным концертом в Риге сегодня пройдет еще много интересных мероприятий, которые смогут посетить все желающие. Основное место проведения праздника – Верманский парк.
С 11.00 до 12.00 там состоится концерт приглашенных артистов, в котором примут участие как латвийские, так и зарубежные танцевальные коллективы – из Ирландии, Канады, Великобритании и Бразилии.
С 12.00 до 16.00 в Верманском парке пройдет концерт зарубежных певческих и танцевальных коллективов из разных стран – из Германии, Швейцарии, Грузии, Белоруссии, Канады и даже из Южной Кореи и Египта.
Между тем, с 17.00 до 20.00 там также состоится выступление поэтов-песенников.
В свою очередь, с 20.00 до 00.00 на Большой Эстраде Межапарка пройдет ключевое событие Праздника песни и танца – заключительный концерт под названием "На звездном пути". В основе идеи мероприятия – путь многих поколений народа по Звездному пути, на котором нужно преодолеть непогоду и жизненные испытания, победить превратности судьбы и выбрать верное направление на поворотных этапах истории, чтобы в конце концов по Млечному пути вернуться домой. В каждой части концерта можно будет услышать судьбоносные песни разных эпох, а также самые яркие произведения латышской профессиональной хоровой музыки.
Тем временем, после завершения заключительного мероприятия, **с 00.00 до 05.00 **пройдет "Ночь всенародной песни".
Только один раз в пять лет абсолютно все - и участники Праздника, и зрители, и организаторы мероприятий – будут исполнять любимые народные песни. Организаторы призывают всех желающих принять участие в этом мероприятии и обещают, что эта ночь подарит всем незабываемые мгновения.
Напомним, XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца проходит в Риге до 8 июля. Более подробную программу мероприятий можно найти на сайте dziesmusvetki.lv
Фото: flickr.com/dziesmusvetki
„Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!”
В стране разруха,ничего толком не производится. Все завозное, цены значительно выше,чем где либо.Проводятся праздники и салюты несмотря на то,что половины населения уже нет и не вернутся.Деньги тратятся направо и налево,все продаётся за бесценок,военный металлолом покупается по цене нового.
Постоянные фобии по поводу угроз с востока......
Никто не думает о благополучия, достатке народа,о бюджетниках,о пенсионерах. Разграбление страны продолжается, скоро и её не станет. А пока сплошное ТРУ-ЛА-ЛА.