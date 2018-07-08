Заключительный день Праздника песни: чем посетителей порадует программа? (5)

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Праздник песни | 8 июля 2018 года, 10:05

В воскресенье, 8 июля, в Риге проходит восьмой, последний день XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца.

Перед заключительным концертом в Риге сегодня пройдет еще много интересных мероприятий, которые смогут посетить все желающие. Основное место проведения праздника – Верманский парк.

С 11.00 до 12.00 там состоится концерт приглашенных артистов, в котором примут участие как латвийские, так и зарубежные танцевальные коллективы – из Ирландии, Канады, Великобритании и Бразилии.

С 12.00 до 16.00 в Верманском парке пройдет концерт зарубежных певческих и танцевальных коллективов из разных стран – из Германии, Швейцарии, Грузии, Белоруссии, Канады и даже из Южной Кореи и Египта.

Между тем, с 17.00 до 20.00 там также состоится выступление поэтов-песенников.

В свою очередь, с 20.00 до 00.00 на Большой Эстраде Межапарка пройдет ключевое событие Праздника песни и танца – заключительный концерт под названием "На звездном пути". В основе идеи мероприятия – путь многих поколений народа по Звездному пути, на котором нужно преодолеть непогоду и жизненные испытания, победить превратности судьбы и выбрать верное направление на поворотных этапах истории, чтобы в конце концов по Млечному пути вернуться домой. В каждой части концерта можно будет услышать судьбоносные песни разных эпох, а также самые яркие произведения латышской профессиональной хоровой музыки.

Тем временем, после завершения заключительного мероприятия, **с 00.00 до 05.00 **пройдет "Ночь всенародной песни".

Только один раз в пять лет абсолютно все - и участники Праздника, и зрители, и организаторы мероприятий – будут исполнять любимые народные песни. Организаторы призывают всех желающих принять участие в этом мероприятии и обещают, что эта ночь подарит всем незабываемые мгновения.

Напомним, XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца проходит в Риге до 8 июля. Более подробную программу мероприятий можно найти на сайте dziesmusvetki.lv

Фото: flickr.com/dziesmusvetki

Комментарии 5
Патриот 22 минуты назад
Да нахер пошли волчье стадо!!! Детей лучше помогите в школу собрать! Кругом нищета, многие не знают что завтра кушать будут а они все поют и танцуют! Латыши дрепанные! Проснитесь!!!
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Latviešu Patriots50 минут назад
Ideālu Latviešu Dziesmu un Deju Svētku perfekts nobeigums!
„Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!”
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А им все8 минут назад
"До лампочки"."А мытанцуем и поем".
В стране разруха,ничего толком не производится. Все завозное, цены значительно выше,чем где либо.Проводятся праздники и салюты несмотря на то,что половины населения уже нет и не вернутся.Деньги тратятся направо и налево,все продаётся за бесценок,военный металлолом покупается по цене нового.
Постоянные фобии по поводу угроз с востока......
Никто не думает о благополучия, достатке народа,о бюджетниках,о пенсионерах. Разграбление страны продолжается, скоро и её не станет. А пока сплошное ТРУ-ЛА-ЛА.
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