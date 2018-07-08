Праздник песни |

В воскресенье, 8 июля, в Риге проходит восьмой, последний день XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца.

Перед заключительным концертом в Риге сегодня пройдет еще много интересных мероприятий, которые смогут посетить все желающие. Основное место проведения праздника – Верманский парк.

С 11.00 до 12.00 там состоится концерт приглашенных артистов, в котором примут участие как латвийские, так и зарубежные танцевальные коллективы – из Ирландии, Канады, Великобритании и Бразилии.

С 12.00 до 16.00 в Верманском парке пройдет концерт зарубежных певческих и танцевальных коллективов из разных стран – из Германии, Швейцарии, Грузии, Белоруссии, Канады и даже из Южной Кореи и Египта.

Между тем, с 17.00 до 20.00 там также состоится выступление поэтов-песенников.

В свою очередь, с 20.00 до 00.00 на Большой Эстраде Межапарка пройдет ключевое событие Праздника песни и танца – заключительный концерт под названием "На звездном пути". В основе идеи мероприятия – путь многих поколений народа по Звездному пути, на котором нужно преодолеть непогоду и жизненные испытания, победить превратности судьбы и выбрать верное направление на поворотных этапах истории, чтобы в конце концов по Млечному пути вернуться домой. В каждой части концерта можно будет услышать судьбоносные песни разных эпох, а также самые яркие произведения латышской профессиональной хоровой музыки.

Тем временем, после завершения заключительного мероприятия, **с 00.00 до 05.00 **пройдет "Ночь всенародной песни".

Только один раз в пять лет абсолютно все - и участники Праздника, и зрители, и организаторы мероприятий – будут исполнять любимые народные песни. Организаторы призывают всех желающих принять участие в этом мероприятии и обещают, что эта ночь подарит всем незабываемые мгновения.

Напомним, XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца проходит в Риге до 8 июля. Более подробную программу мероприятий можно найти на сайте dziesmusvetki.lv

Фото: flickr.com/dziesmusvetki