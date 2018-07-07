Заключительные концерты можно будет смотреть на больших экранах (10)
Праздник песни | 7 июля 2018 года, 18:48
7 и 8 июля состоятся кульминационные мероприятия Вселатвийского праздника песни и танца - последний танцевальный гранд-концерт "Земля Мары" и генеральная репетиция заключительного концерта Праздника песни и танца под названием "На звездном пути". Оба этих мероприятия можно будет посмотреть на четырех больших экранах в Риге, а также в 40 других местах в Латвии и за рубежом.
В Риге кульминационные мероприятия можно посмотреть на больших экранах, установленных на площади Свободы, на Эспланаде, а также на Центральном рынке и в фан-палатке у Дома Конгрессов.
Смотреть праздничные мероприятия можно будет также на интернет-платформах и больших экранах, установленных на местах в разных районах Латвии.
Фото: flickr.com
Можно бы еще поточнее и по правдивее, но зачем и утомлять нездоровую и неадекватно болезненную латишск психику. Они и так гергаются от того что натворили за последние годы. Оттого бегут отсюда, впрочем им сдесь тоже спокойной жизни не будет! И пусть не думают что это ихняя земля. Никто их не защитит.
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Коровы не дояны сено не кошено ......пляшим и поем ....нам похер
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Какой костюм не надень, какую улыбку не "прилепи", а интереснее от этого ты не станешь. Интересен только тот человек, который настоящий, который не боится быть самим собой, - это то, чего пока что сильно не хватает местной латвийской культуре.
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