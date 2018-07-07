Праздник песни |

7 и 8 июля состоятся кульминационные мероприятия Вселатвийского праздника песни и танца - последний танцевальный гранд-концерт "Земля Мары" и генеральная репетиция заключительного концерта Праздника песни и танца под названием "На звездном пути". Оба этих мероприятия можно будет посмотреть на четырех больших экранах в Риге, а также в 40 других местах в Латвии и за рубежом.

В Риге кульминационные мероприятия можно посмотреть на больших экранах, установленных на площади Свободы, на Эспланаде, а также на Центральном рынке и в фан-палатке у Дома Конгрессов.

Смотреть праздничные мероприятия можно будет также на интернет-платформах и больших экранах, установленных на местах в разных районах Латвии.

Фото: flickr.com