Праздник песни |

В воскресенье, 8 июля, XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца завершится концертом "На звездном пути" и "Ночью всенародной песни".

Заключительное праздничное мероприятие начнется в 20.00 и состоится на Большой эстраде Межапарка. На концерте хоровые песни и инструментальные работы латышских композиторов исполнят 16 500 певцов из хоров сениоров, смешанных, мужских и женских хоров. Также в мероприятии примут участие 1200 танцоров, 1500 музыкантов духовых оркестров и солисты.

Организаторы Праздника песни и танца призывают посетителей приходить на концерт своевременно.

"Вчерашний опыт на генеральной репетиции показал, что зрители достаточно мало используют возможность прийти на Большую эстраду Межапарка своевременно. Поэтому мы рекомендуем всем посетителям концерта приехать в Межапарк до 19.00, чтобы вовремя зайти на территорию и занять свои места. Мы провели оперативные изменения, чтобы поток зрителей проходил на мероприятие быстрее", - отметила исполнительный директор Праздника Эва Юхневича.

Организаторы напоминают, что вход на концерт для участников начинается с 16.00.

Посетителей заключительного мероприятия призывают добираться до Большой эстрады на велосипеде, пешком или на общественном транспорте, а личный автомобиль припарковать в другом месте. Вблизи Большой эстрады и стадиона "Даугава" не будет автостоянки для зрителей.

Также будут организованы дополнительные рейсы по маршрутам 11-го трамвая. С 16.00 маршрут 3-го троллейбуса будет продлен до Межапарка и будет курсировать под номером 3a - "Центральный рынок - Саркандаугава - Межапарк". Перед и после заключительного концерта будут также организованы дополнительные рейсы по маршрутам 9-го и 48-го автобусов.

Организаторы напоминают, что на территорию мероприятия нельзя вносить зонты, огнестрельное оружие, острые предметы, пиротехнику, лазерные авторучки, опасные вещества и предметы, алкоголь и наркотические вещества, животных (о сервисных собаках просьба информировать организаторов своевременно по телефону +371 67228985 или электронной почте info@dziesmusvetki.lv), большие сумки, скейтборды и другие принадлежности для спортивного отдыха, штативы для фотокамер и видеоаппаратуры, продукты питания и напитки (исключением является питание для младенцев и детей до четырех лет).

Поскольку вечером температура воздуха понизится и концерт завершится в полночь, организаторы призывают одеваться соответствующе погоде и взять с собой куртки и пледы.

Напомним, XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца проходит в Риге до 8 июля. Более подробную программу мероприятий можно найти на сайте dziesmusvetki.lv

Фото: flickr.com/dziesmusvetki