Праздник песни |

Минувшей ночью на заключительном концерте XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца "На пути звезд" и последовавшей за ним спевке на Большой эстраде Межапарка присутствовали 67,253 тыс. человек, это мероприятие стало самым массовым в истории Праздника песни, сообщила сегодня в интервью передаче Латвийского ТВ "Утренняя панорама" исполнительный директор праздника Эва Юхневича.

В заключительном концерте Праздника песни и танца участвовали около 16,5 тыс. хористов. Многие из них вместе со зрителями остались на мероприятие-спевку, которое продолжалось до утренней зари.

В организации праздника непосредственно участвовала команда примерно из 500 человек, а с учетом волонтеров, партнеров, сотрудников ответственных служб, дежуривших в местах праздничных мероприятий, и других помощников - около 4000 человек.

Большой интерес к празднику проявили и представители СМИ - число аккредитованных на Празднике песни и танца журналистов достигло примерно 700, большую их часть составили иностранные.

Сегодня ночью исполнением народной песни "Вей, ветерок" в обработке Андрея Юрьянса завершился XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца, в котором участвовали свыше 42 тыс. человек. В этом году праздник проходил под знаком столетия Латвии.