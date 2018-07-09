Закрытие Праздника песни и танца посетило свыше 67 тысяч зрителей (62)

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Праздник песни | 9 июля 2018 года, 09:40

Минувшей ночью на заключительном концерте XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца "На пути звезд" и последовавшей за ним спевке на Большой эстраде Межапарка присутствовали 67,253 тыс. человек, это мероприятие стало самым массовым в истории Праздника песни, сообщила сегодня в интервью передаче Латвийского ТВ "Утренняя панорама" исполнительный директор праздника Эва Юхневича.

В заключительном концерте Праздника песни и танца участвовали около 16,5 тыс. хористов. Многие из них вместе со зрителями остались на мероприятие-спевку, которое продолжалось до утренней зари.

В организации праздника непосредственно участвовала команда примерно из 500 человек, а с учетом волонтеров, партнеров, сотрудников ответственных служб, дежуривших в местах праздничных мероприятий, и других помощников - около 4000 человек.

Большой интерес к празднику проявили и представители СМИ - число аккредитованных на Празднике песни и танца журналистов достигло примерно 700, большую их часть составили иностранные.

Сегодня ночью исполнением народной песни "Вей, ветерок" в обработке Андрея Юрьянса завершился XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца, в котором участвовали свыше 42 тыс. человек. В этом году праздник проходил под знаком столетия Латвии.

Комментарии 62
44974 часа назад
потрясающая новость. Раньше под патриотизмом и любовью к Родине был совместный труд для улучшения материального положения всех людей, строили ударными темпами Днепрогэсы, заводы, фабрики, школы, детские сады, больницы, Дома культуры и летние лагеря, снижали ежегодно цены и строили жилье, вытягивая каждый год миллионы людей из нищеты и безграмотности. А сегодня оказывается безработица, жизнь сотен тысяч людей на грани скотской нищеты, закрытие больниц, школ, предприятий, бегство население и прочие прелести, это оказывается "mùsu tautas spèku, vienotìbu un Dzimtenes mìlestìbu". О, как! Все по х*й, главное пляшем и поем. Логично.
9
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Настоящая культура, это не песенки слушать4 часа назад
Культура, она внутри человека. Чего не скажешь по твоему комментарию.
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Конечно4 часа назад
А погадить ты же можешь в соседней теме про отравленную леди.
6
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