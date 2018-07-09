Праздник песни |

Во время Праздника песни и танца у одной их участниц начались схватки, после чего она была доставлена в больницу. Об этом рассказала исполнительный директор мероприятия Эва Юхневича.

"Вчера с утра мы получили информацию, что во время праздника одна из хористок стала мамой. Это очень символично", - считает Юхневича.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле подтвердила, что сотрудники учреждения доставили роженицу в больницу вовремя, а это событие останется в памяти у всех причастных.

Напомним, минувшей ночью на заключительном концерте XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца "На пути звезд" и последовавшей за ним спевке на Большой эстраде Межапарка присутствовали 67,253 тыс. человек, это мероприятие стало самым массовым в истории Праздника песни