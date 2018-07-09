Праздник песни |

XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца был одним из лучших в истории их традиции, отметила в понедельник на пресс-конференции министр культуры Даце Мелбарде.

Впервые финансирование праздника было четко известно еще за три года до его проведения, что значительно облегчило его планирование, подчеркнула она.

Полученные во время минувшего праздника информация и опыт помогут в проведении XXVII Праздника песни и XVII Праздника в 2023 году, когда будет отмечаться 150-летие этой традиции, отметила министр.

"Несомненно, это было большое культурное событие", - добавила она.

Уже для следующего Праздника песни и танца необходима другая модель продажи билетов на его мероприятия, считает Мелбарде. На ее взгляд, идеальным решением было бы выделить билеты всем латышам.

Такого же мнения придерживается исполнительный директор Праздника песни и танца Эва Юхневича. Самый крупномасштабный до сих пор праздник в Латвии прошел успешно, считает она.

За праздничными мероприятиями в прямом эфире наблюдали примерно 514,117 тыс. человек из Латвии, Великобритании, США, Германии и других стран. Прямые трансляции Латвийского телевидения смотрели люди в 23 странах мира, а на платформе "LMT straume" - в 61 стране.

Художественный руководитель танцевального представления "Земля Мары" Янис Пурвиньш отметил, что стадион "Даугава", на котором оно проходило, - единственное место в странах Балтии, где можно провести праздник танца такого масштаба - с 18,15 тыс. участников.

Художественный руководитель заключительного концерта Праздника песни "На пути звезд" Мартиньш Клишанс выразил удовлетворение работой проделанной главными и почетными дирижерами праздника и хористами.

Как сообщалось, с 30 июня по 8 июля проходил XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца, в котором участвовали свыше 42 тыс. человек. В этом году праздник проходил под знаком столетия Латвии.

Фоторепортаж недели Праздника песни и танца можно посмотреть здесь!