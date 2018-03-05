Спорт
Севастова обыграла олимпийскую чемпионку Рио-2016 (1)
Рейзниеце-Озола пропустит выборы в Сейм ради шахматного турнира (20)
Производитель пробирок для допинг-проб уходит с рынка из-за WADA (5)
У Лионеля Месси родился третий ребенок
Серена Уильямс созналась в употреблении запрещенных препаратов (6)
Удар Шараповой признан лучшим по итогам февраля (1)
В Корее открылись Паралимпийские игры: латвийцы в них не примут участия (3)
Серена Уильямс одержала первую официальную победу после родов (1)
Расторгуев завоевал серебро на этапе Кубка мира в Финляндии (1)
Паралимпийские игры-2018 установят рекорд по числу участников (1)
Футболиста удалили с поля из-за фамилии
Латвийские спортсмены пропустят очередную зимнюю Паралимпиаду (11)
Коби Брайант счел "Оскар" лучше победы на чемпионате НБА