Сборную Латвии по хоккею возглавил один из лучших тренеров НХЛ (8)
Канадский специалист Боб Хартли стал главным тренером сборной Латвии по хоккею. Об этом сообщается на сайте Латвийской хоккейной федерации.
Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на один.
Хартли возглавлял клубы НХЛ "Колорадо Эвеланш", "Атланта Трэшерз", а последние четыре сезона работал с "Калгари Флэймз", который покинул в мае 2016-го. С "Колорадо Эвеланш" Хартли выиграл Кубок Стэнли в 2001 году.
Отметим, что в период с 1998 по 2000 годы в "Колорадо" под руководством Хартли играл и известный латвийский хоккеист, ныне - помощник главного тренера рижского "Динамо" Сандис Озолиньш.
На фото Хартли после вручения ему трофея Джека Адамса Эворда в 2015 году - награды, которую ежегодно вручает Ассоциация журналистов НХЛ тренеру, который внес наибольший вклад в успехи своей команды.