Сборную Латвии по хоккею возглавил один из лучших тренеров НХЛ (8)

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Спорт | 20 декабря 2016 года, 14:46

Канадский специалист Боб Хартли стал главным тренером сборной Латвии по хоккею. Об этом сообщается на сайте Латвийской хоккейной федерации.

Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на один.

Хартли возглавлял клубы НХЛ "Колорадо Эвеланш", "Атланта Трэшерз", а последние четыре сезона работал с "Калгари Флэймз", который покинул в мае 2016-го. С "Колорадо Эвеланш" Хартли выиграл Кубок Стэнли в 2001 году.

Отметим, что в период с 1998 по 2000 годы в "Колорадо" под руководством Хартли играл и известный латвийский хоккеист, ныне - помощник главного тренера рижского "Динамо" Сандис Озолиньш.

На фото Хартли после вручения ему трофея Джека Адамса Эворда в 2015 году - награды, которую ежегодно вручает Ассоциация журналистов НХЛ тренеру, который внес наибольший вклад в успехи своей команды.

Комментарии 8
кот2 дня назад
Помимо этого тренера пригласите хоть папу Римского-ничего не поможет.
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Vladimir Vladimirov1 день назад
Žalj što ot etova oni igratj lucše ne stanut :)
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Vladislav Namatevs1 день назад
А "СИКОЛЬКО" ОН ЗАПРОСИТ...........................
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