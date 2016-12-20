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Канадский специалист Боб Хартли стал главным тренером сборной Латвии по хоккею. Об этом сообщается на сайте Латвийской хоккейной федерации.

Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на один.

Хартли возглавлял клубы НХЛ "Колорадо Эвеланш", "Атланта Трэшерз", а последние четыре сезона работал с "Калгари Флэймз", который покинул в мае 2016-го. С "Колорадо Эвеланш" Хартли выиграл Кубок Стэнли в 2001 году.

Отметим, что в период с 1998 по 2000 годы в "Колорадо" под руководством Хартли играл и известный латвийский хоккеист, ныне - помощник главного тренера рижского "Динамо" Сандис Озолиньш.

На фото Хартли после вручения ему трофея Джека Адамса Эворда в 2015 году - награды, которую ежегодно вручает Ассоциация журналистов НХЛ тренеру, который внес наибольший вклад в успехи своей команды.