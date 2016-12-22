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Союз биатлонистов России предложил Международному союзу биатлонистов перенести этап Кубка мира из Тюмени, новое место будет объявлено позднее, сообщается в релизе IBU.

"Сегодня СБР проинформировал IBU, что этап Кубка мира в 2017 году, который был запланирован в Тюмени, отдан обратно в IBU", — сообщается в релизе международной организации.

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало IBU список биатлонистов, которые, как утверждается, принимали допинг. Список составлен на основе материалов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которая ранее представила вторую часть доклада по ситуации в российском спорте. Российская сторона отмечала, что доклад не содержит никаких доказательств.

Представители нескольких стран, в том числе США и Канады, предложили лишить Россию права проведения ряда биатлонных соревнований, в том числе Чемпионата мира, который должен состояться в Тюмени в 2021 году.

В Союзе биатлонистов России отмечали, что им неизвестны имена спортсменов, которых обсуждает IBU, и заявляли о готовности представить полную информацию по любому атлету.