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В четверг вечером, в кинотеатре Splendid Palace прошла церемония награждения Latvijas Gada balva sportā.

Лучшими латвийскими спортсменами 2016 года признаны баскетболист Кристап Порзиньгис и семиборка Лаура Икауниеце-Адмидиня.

Порзиньгис привлек внимание баскетбольного сообщества, отлично дебютировав в НБА и став любимцем публики клуба "Нью-Йорк Никс".

Порзиньгис впервые назван лучшим спортсменом Латвии.

На это звание претендовали также скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы, боксер Маирис Бриедис, бобслеист Оскар Мелбардис и гребец Алексей Румянцев.

В свою очередь в женской конкурентной борьбе за звание лучшей спортсменки года победу одержала семиборка Икауниеце-Админя, которая эту награду получила уже второй год подряд.

На звание лучшей спортсменки года претендовали также тяжелоатлетка Ребека Коха, легкоатлетка Мадара Паламейка, борец вольного стиля Анастасия Григорьева и теннисистка Анастасия Севастова.

В свою очередь в номинации "Лучший тренер Латвии" победил главный тренер Сборной Латвии по бобслею Сандис Прусис, который получает эту награду уже третий год подряд.

Четверка бобслеистов под его управлением одержала великолепную победу на чемпионате мира, получив такой высокий результат впервые со дня восстановления независимости Латвии.

В свою очередь самым популярным спортсменом стал боксер Майрис Бриедис, который обошел Порзиньгиса и Румянцева.

Претендентов на награды выдвигали Латвийский Олипсийский комитет (ЛОК), Совет Латвийской спортивной федерации, представители Латвийской Олимпийской сборной, латвийские спортивные журналисты, эксперты спортивных федераций и других отраслей, в свою очередь выбирало номинантов 18 экспертное жюри путем тайного голосования.

Торжественная церемония награждения Latvijas Gada balva sportā, которую организует ЛОК, прошла уже в 12 раз.