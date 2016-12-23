Еще один удар: Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту (2)
Международный союз конькобежцев (ISU) перенес из России этап Кубка мира, сообщает nos.nl.
Позднее эту информацию агентству "Р-Спорт" подтвердил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
Причиной такого решения стали рекомендации Международного олимпийского комитета, основанные на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.
По словам трехкратного чемпиона мира Дениса Юскова, на это решение могло повлиять давление общественности.
"Это все очень грустно и очень неожиданно, ведь совсем недавно Ян Дайкема (глава ISU — ред.) давал весьма сдержанные комментарии", — добавил он.
Ранее Кравцов заявил, что российские конькобежцы справятся с эмоциональным прессингом после публикации второй части доклада. Он подчеркнул, что в сборной по конькобежному спорту и шорт-треку никто не принимал допинг.
МОК в начале декабря продлил санкции, касающиеся проведения в России международных спортивных соревнований, "до дальнейшего уведомления".
Ограничения были введены после доклада комиссии Макларена.
Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10-12 марта. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кенигзее.
В четверг Союз биатлонистов России предложил Международному союзу биатлонистов перенести этап Кубка мира из Тюмени, новое место будет объявлено позднее.
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