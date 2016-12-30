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Международная ассоциация хоккея (ИИХФ) объяснила, почему она не дала почтить минутой молчания жертв авиакатастрофы самолета Ту-154, сообщает RT.

Представители российской сборной обратились к ИИХФ с этой просьбой перед дебютным матчем чемпионата на молодежном Чемпионате мира по хоккею против сборной Канадой.

Согласно заявлению ассоциации, она не проводит минуты молчания по событиям, никак не связанным с хоккеем. При этом хоккеистам разрешили выйти на лед в траурных повязках.

Самолет Ту-154 минобороны, направлявшийся на базу Хмеймим в Сирии, упал в море вскоре после вылета из Сочи. Погибли 92 человека — все, кто находился на борту. Среди пассажиров рейса были журналисты "Первого канала", "Звезды" и "НТВ", артисты Ансамбля имени Александрова и исполнительный директор благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Причины катастрофы в настоящий момент неизвестны. Рассматривался ряд версий, в том числе механическое воздействие на самолет, попадание в двигатель посторонних предметов и ошибка пилотирования.

Как сообщил журналистам начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов, самолет был в небе около 70 секунд, в течение около 10 из них на борту длилась " особая ситуация".