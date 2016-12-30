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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила четырех российских скелетонистов в связи с расследованием Международного олимпийского комитета (МОК), передает официальный сайт IBSF.

"IBSF была проинформирована МОК, что началось расследование предполагаемых нарушений антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. IBSF в соответствии с антидопинговыми правилами организации временно отстраняет четырех российских скелетонистов по состоянию на 30 декабря 2016 года", — говорится в сообщении организации.

В числе отстраненных спортсменов - лидер мирового сезона Александр Третьяков, сообщает "Р-Спорт".

В список дисквалифицированных российских скелетонистов вошли Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына, а также уже завершивший карьеру Сергей Чудинов.

Это значит, что Третьяков, который является в настоящий момент лидером Кубка мира-2016/17, пропустит третий этап в немецком Альтенберге (6-8 января 2017 года).

На Олимпиаде-2014 в Сочи Третьяков выиграл золото, опередив главного фаворита соревнований Мартина Дукурса. Никитина тогда завоевала бронзовую награду.

Президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани сообщил о намерении Федерации бобслея России (ФБР) оказать полную поддержку расследованию дела, связанного с временным отстранением четырех отечественных скелетонистов, передает пресс-служба организации.

"Федерация бобслея России подтвердила, что окажет полную поддержку расследованию", — отметил он.

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи.

"Исполком IBSF почувствовал, что в это трудное время было бы благоразумно не организовывать такое мероприятие в России", — сказано в сообщении спортивной организации.

После публикации доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства о применении допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года от участия в чемпионате мира отказались спортсмены из Латвии и Южной Кореи.

фото: LETA