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Российская теннисистка Светлана Кузнецова за свою карьеру достигла показателя в 601 победу — это уровень другой спортсменки из РФ, Марии Шараповой, пишет «Газета.ru».

Однако по количеству поражений на протяжении спортивной карьеры Шарапова в более выгодном положении по сравнению с Кузнецовой: на счету первой 145 проигрышей, на счету второй — 289.

Победу, позволившую Кузнецовой сравняться с Шараповой, она одержала во втором круге турнира в Брисбене, обыграв австралийку Дестини Айаву со счетом 6:4, 6:3.