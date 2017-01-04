Российская теннисистка повторила рекорд Шараповой по количеству побед
Спорт | 4 января 2017 года, 17:44
Российская теннисистка Светлана Кузнецова за свою карьеру достигла показателя в 601 победу — это уровень другой спортсменки из РФ, Марии Шараповой, пишет «Газета.ru».
Однако по количеству поражений на протяжении спортивной карьеры Шарапова в более выгодном положении по сравнению с Кузнецовой: на счету первой 145 проигрышей, на счету второй — 289.
Победу, позволившую Кузнецовой сравняться с Шараповой, она одержала во втором круге турнира в Брисбене, обыграв австралийку Дестини Айаву со счетом 6:4, 6:3.
Источник: ПОЛИТ.РУ