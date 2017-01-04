Спорт |

Сборная Латвии проиграла команде Финляндии со счетом 1:4 во втором матче за право выступления в элитном дивизионе на чемпионатах мира, финны одержали вторую победу в серии и сохранили прописку.

У сборной Латвии единственную шайбу забросил Ренарс Крастенбергс (17). В первом матче за право остаться в элите финские хоккеисты одержали победу со счетом 2:1.

На групповом этапе чемпионата мира 2017 года, который проходит в Канаде, сборная Финляндии смогла победить лишь швейцарцев (2:0), уступив командам Чехии (1:2), Дании (2:3) и Швеции (1:3). Молодежная сборная Финляндии является действующим чемпионом мира.

Команда Латвии на текущем чемпионате проиграла все матчи группового турнира, пропустив в общей сложности 29 шайб от сборных США (1:6), России (1:9), Канады (2:10) и Словакии (2:4).

Место латвийцев в элите молодежного хоккея займет команда Белоруссии, которая в декабре 2016 года выиграла чемпионат мира в 1-м дивизионе (группа А).

В полуфиналах чемпионата мира в Канаде сыграют сборные России и США (4 января), а также Канады и Швеции (5 января).

Источник: ИТАР-ТАСС