Спорт |

Рижское "Динамо" потерпело домашнее поражение от московского ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает livesport.ru. В составе победителей отличились Кирилл Петров и Владимир Жарков.

Команда Дмитрия Квартальнова набрала 104 очка в 46 матчах и догнала в турнирной таблице Западной конференции питерский СКА.

ЦСКА возглавил турнирную таблицу КХЛ, так как имеет преимущество перед СКА по дополнительным показателям.

В активе рижского «Динамо» осталось 42 балла и последнее место на «Западе».

Победную шайбу забросил Кирилл Петров, отличившийся на 47-й минуте, а окончательный счет установил Владимир Жарков, поразивший пустые ворота рижан.

А вот и шайба Кирилла Петрова. pic.twitter.com/TBWuAUOtCe — ХК ЦСКА Москва (@hccska) January 5, 2017

Встреча прошла в Arēna Rīga.