Рижское "Динамо" в сухую проиграло московскому ЦСКА (5)
Спорт | 5 января 2017 года, 22:04
Рижское "Динамо" потерпело домашнее поражение от московского ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает livesport.ru. В составе победителей отличились Кирилл Петров и Владимир Жарков.
Команда Дмитрия Квартальнова набрала 104 очка в 46 матчах и догнала в турнирной таблице Западной конференции питерский СКА.
ЦСКА возглавил турнирную таблицу КХЛ, так как имеет преимущество перед СКА по дополнительным показателям.
В активе рижского «Динамо» осталось 42 балла и последнее место на «Западе».
Победную шайбу забросил Кирилл Петров, отличившийся на 47-й минуте, а окончательный счет установил Владимир Жарков, поразивший пустые ворота рижан.
А вот и шайба Кирилла Петрова. pic.twitter.com/TBWuAUOtCe— ХК ЦСКА Москва (@hccska) January 5, 2017
Встреча прошла в Arēna Rīga.
На допинге! Явно употребляли российские хоккеисты Петров, Жарков, а также пустые ворота рижан! Не засчитывать победу!
115
Ответить
И как это у ЦСКА получилось?? Не верю победе, латыши ведь Россиян "учили" играть в хоккей, перед тем как вырыли Двинский канал, а тут такое.
13
Ответить
Žopa rukie :)
15
Ответить
Показать все (5)