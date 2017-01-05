Рижское "Динамо" в сухую проиграло московскому ЦСКА (5)

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Спорт | 5 января 2017 года, 22:04

Рижское "Динамо" потерпело домашнее поражение от московского ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает livesport.ru. В составе победителей отличились Кирилл Петров и Владимир Жарков.

Команда Дмитрия Квартальнова набрала 104 очка в 46 матчах и догнала в турнирной таблице Западной конференции питерский СКА.

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ЦСКА возглавил турнирную таблицу КХЛ, так как имеет преимущество перед СКА по дополнительным показателям.

В активе рижского «Динамо» осталось 42 балла и последнее место на «Западе».

Победную шайбу забросил Кирилл Петров, отличившийся на 47-й минуте, а окончательный счет установил Владимир Жарков, поразивший пустые ворота рижан.

Встреча прошла в Arēna Rīga.

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Комментарии 5
Ну, что тут скажешь? 20 часов назад
На допинге! Явно употребляли российские хоккеисты Петров, Жарков, а также пустые ворота рижан! Не засчитывать победу!
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Крик 12 часов назад
И как это у ЦСКА получилось?? Не верю победе, латыши ведь Россиян "учили" играть в хоккей, перед тем как вырыли Двинский канал, а тут такое.
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Vladimir Vladimirov 20 часов назад
Žopa rukie :)
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