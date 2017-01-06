Спорт |

Молодежная сборная США по хоккею обыграла команду Канады и стала победителем чемпионата мира. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации по хоккею с шайбой.

Прошедший в Монреале матч закончился победой американцев по буллитам со счетом 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0). У победителей отличились Чарли Макэвой (на 24-й минуте матча), Киффер Беллоуз (на 30-й и 45-й минутах), Колин Уайт (на 48-й минуте) и Трой Терри (на 65-й минуте).

В составе канадцев шайбы забили Томас Шабо (на 5-й минуте), Джереми Лозон (на 10-й минуте), Николя Руа (на 42-й минуте) и Матье Жозеф (на 45-й минуте).

Для американской молодежной сборной это четвертая победа в истории: ранее команда выигрывала на турнирах 2004, 2010 и 2013 годов.

Напомним, бронза чемпионата мира досталась молодежной сборной России, которая обыграла команду Швеции со счетом 2:1. Основное время матча завершилось вничью, но российская сборная сумела победить в овертайме.