После серии неудач Мартин Дукурс взял ''серебро'' на этапе Кубка мира (6)

Титулованный латвийский скелетонист Мартин Дукурс в субботу занял второе место на третьем этапе Кубка мира, который проходил в немецком Альтенберге.

В нынешнем сезоне лучший скелетонист предыдущих лет впервые поднялся на пьедестал почета.

Первое место на этапе занял немецкий скелетонист Кристофер Гроттер, а третьим стал еще один немец - Аксель Юнгк.

Томас Дукурс на этапе занял седьмое место.

В общем зачете Кубка мира после трех этапов лидирует южнокорейский спортсмен Юн Сун Бин (609 очков), который сегодня был пятым. На втором месте Мартин Дукурс - 586 очков. Томас Дукурс, набрав 480 очков, занимает восьмое место.

Нынешний сезон для братьев Дукурсов начался не слишком удачно, так как на первых двух этапах, которые проходили в Северной Америке - в Уистлере (Канада) и Лейк-Плэсиде (США), они не сумели подняться на пьедестал почета.

Победу на этапе в Лейк-Плэсиде одержал олимпийский чемпион Александр Третьяков из России, но в Альтенберге на тот момент лидер этапов Кубка мира выступить не смог, поскольку Международная федерация бобслея и скелетона применила к нему и еще трем российским спортсменам временную дисквалификацию.

Такие санкции применены из-за подозрений в том, что в 2014 году на Олимпийских играх в Сочи спортсмены употребляли запрещенные вещества.

Комментарии 6
Елена3 часа назад
Позорная победа.
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Ъ4 часа назад
Это уже соревнование инвалидов,вот они и выиграли там что-то,хорошо соревноваться когда отстраняют сильнейших спортсменов по надуманным обвинениям.
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Крик2 часа назад
В полозьях и есть весь секрет этих побед, если примерно здоровье участников у всех одинаковое то выиграть можно только если ты допрёшь как убрать сопротивление скольжению. Но поверьте у Дукурсов и у их отца никогда бы просто не хватило мозгов придумать материал с напылением которого ты будешь выигрывать свои соревнования. Эти разработчики были на ВЭФе на последнем этаже в 4(х) лабораториях и на АЛЬФЕ в новых корпусах , где сейчас это г@вно с ширпотребом. Тот кто им всё это продал знает всю правду, или им достались материалы успешеых экспериментов.
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