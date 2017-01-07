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СКА из Санкт-Петербурга разгромил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся в столице Латвии. Встреча завершилась со счетом 6:1.

Эта победа позволила питерцам, под руководством бывшего тренера сборной Латвии Олега Знарка и Харийса Витолиньша, прервать серию из четырех поражений кряду.

В составе победителей шайбы забросили Вячеслав Войнов, Евгений Кетов (дважды), Максим Чудинов, Вадим Шипачев и Виктор Тихонов. У "Динамо" отличился Николай Елисеев.

Как пишет спортивный комментатор sport-express, у СКА в этом сезоне все идет по Льву Толстому – победы похожи одна на другую, а каждое поражение – отдельная несчастливая история. Черный рекорд клуба из четырех проигрышей подряд начался в Казани, где, при равной игре с "Ак Барсом", причиной неудачи стали ошибки в обороне.

В последнем матче 2016 года армейцы недооценили "Локомотив": ярославская победа 7:1 явно настроила их на легкомысленный лад, а вот соперник стремился реабилитироваться за конфуз и преуспел. В Минске провалился Коскинен – финн пропустил 5 шайб после 25 бросков в створ ворот. "Йокерит" сумел вывести армейцев из себя постоянными стычками и поймал шанс на контратаке.

СКА не успел оглянуться, как растерял все свое преимущество перед московскими одноклубниками и невольно породил конспирологическую версию о том, что команда Знарка специально "притормозила", чтобы не выигрывать "несчастливый" Кубок континента. Кому хотелось верить, что у команды с таким подбором игроков тоже бывают затяжные спады? "Динамо" имело возможность уцепиться за любую из внезапно открывшихся болячек армейцев. Последнее место рижан на "Западе" – отличный повод для легкого отношения к такому сопернику, ловить на ошибках в обороне команда Нормундса Сейейса умеет, да и залезать под кожу латыши могут ничуть не хуже, чем финны. Разве что от вратарских ошибок Знарок постарался уберечься заранее – засбоившего Коскинена в воротах сменил Шестеркин. К антирекордной серии СКА молодой россиянин имеет весьма опосредованное отношение. За тремя поражениями из четырех он следил со скамейки запасных, а матч против "Локомотива", в котором Шестеркин попал в основу, армейцы проиграли скорее из-за проблем в атаке, чем из-за промахов вратаря.

Одной рокировкой голкиперов изменения в составе СКА не ограничились. Знарок вернул в состав Зубарева, а также выпустил Хафизуллина, Тихонова и Прохоркина, которые в последний раз выходили на лед еще в прошлом году. Двое форвардов отправились в четвертое звено к Кетову.

Именно это трио и стало главными героями матча с рижским "Динамо". Еще в первом периоде Тихонов создал супермомент для Прохоркина, но тому не хватило сантиметров, чтобы запихать шайбу в ворота Седлачека. После этого стало понятно: никаких проблем с настроем у СКА в этом матче не будет. Тем не менее, рижане сумели продержаться до первого перерыва без пропущенных шайб, но во втором периоде рассыпались. Для начала Войнов шикарным броском от синей линии реализовал четвертое большинство, а потом Кетов классно сыграл на добивании после щелчка Херсли.

К концу двадцатиминутки в ворота Седлачека влетели еще две шайбы – Чудинов не стал бросать сходу, обыграл двоих и забил третий гол, а потом Шипачев снял последние вопросы о победителе. Но дорвавшимся до игрового времени Прохоркину с Тихоновым было мало и этого. В середине третьего периода они создали еще один гол для Кетова. Обидевшийся на такую прыть Сестито попытался "вырубить" Прохоркина, но нарвался на агрессивный ответ от его товарищей. За минуту до сирены четвертое звено СКА отличилось еще раз – Прохоркин отблагодарил "заступника" Тихонова передаче на пустой угол.

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Динамо Р - СКА. Лучшие моменты матча





Единственной неудачей СКА стала ошибка в обороне, после которой Елисеев лишил Шестеркина "сухаря". Команда Знарка одержала одну из типичных для себя крупных побед и, пусть не вернулась на первую строчку, отправляется в Москву на матч с ЦСКА в заметно улучшившемся настроении. При этом армейцы (и столичные, и невские) вместе с "Магниткой" уже обеспечили себе место в плей-офф.