Масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону: золото - у немца Шемппа (1)

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Спорт | 8 января 2017 года, 15:00

8 января 2017 в немецком Оберхофе у мужчин завершился четвертый этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 масс-стартом на дистанции 15 км.

Победу в гонке одержал немец Симон Шемпп, сумевший вместе со своим соотечественником Эриком Лессером на финише опередить лидера мирового биатлона француза Мартена Фуркада, который в итоге занял третье место. Лучший из россиян Антон Бабиков показал восьмой результат.

Отметим, что крайне неудачно выступил в масс-старте, как и во всем этапе Кубка мира в Оберхофе, лидер российской сборной Антон Шипулин, допустивший 4 промаха на дистанции, и не попавший даже в первую десятку сильнейших.

Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф, Германия Мужчины. Масс-старт, 15 км

  1. Симон Шемпп (Германия) — 38.30,9 (1)

  2. Эрик Лессер (Германия) — +0,4 (1).

  3. Мартен Фуркад (Франция) — +0,4 (2).

  4. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) — +13,2 (1).

  5. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +19,5 (1).

  6. Бенедикт Долль (Германия) — +47,8 (2).

  7. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +52,8 (2).

  8. Антон Бабиков (Россия) — +53,1 (2).

  9. Михал Крчмар (Чехия) — +58,9 (3).

  10. Беньямин Вегер (Швейцария) — +1.00,08 (1).

  11. Максим Цветков (Россия) — +1.01,0 (2)…

  12. Антон Шипулин (Россия) — +1.24,1 (4).

  13. Матвей Елисеев (Россия) — +1.35,7 (2)…

  14. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.38,6 (2).

Источник: TOPnews
Комментарии 1
Крик 10 часов назад
Астматики то как норвежские скромничают а?? Пока не лезут с рецептами на легальное употребление, зато немчура получила карт бланш на безопасное употребление, что мы и видим. Никогда больше спорт не будет прежним, я лично больше не верю ни одному спортсмену представляющему Западный цинизм. Посмотрите кто инвестирует WADA - только это уже у меня вызывает смех, как и у всего адекватного Мира.
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