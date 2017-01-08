Спорт |

8 января 2017 в немецком Оберхофе у мужчин завершился четвертый этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 масс-стартом на дистанции 15 км.

Победу в гонке одержал немец Симон Шемпп, сумевший вместе со своим соотечественником Эриком Лессером на финише опередить лидера мирового биатлона француза Мартена Фуркада, который в итоге занял третье место. Лучший из россиян Антон Бабиков показал восьмой результат.

Отметим, что крайне неудачно выступил в масс-старте, как и во всем этапе Кубка мира в Оберхофе, лидер российской сборной Антон Шипулин, допустивший 4 промаха на дистанции, и не попавший даже в первую десятку сильнейших.

Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф, Германия Мужчины. Масс-старт, 15 км