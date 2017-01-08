Масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону: золото - у немца Шемппа (1)
8 января 2017 в немецком Оберхофе у мужчин завершился четвертый этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 масс-стартом на дистанции 15 км.
Победу в гонке одержал немец Симон Шемпп, сумевший вместе со своим соотечественником Эриком Лессером на финише опередить лидера мирового биатлона француза Мартена Фуркада, который в итоге занял третье место. Лучший из россиян Антон Бабиков показал восьмой результат.
Отметим, что крайне неудачно выступил в масс-старте, как и во всем этапе Кубка мира в Оберхофе, лидер российской сборной Антон Шипулин, допустивший 4 промаха на дистанции, и не попавший даже в первую десятку сильнейших.
Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф, Германия Мужчины. Масс-старт, 15 км
Симон Шемпп (Германия) — 38.30,9 (1)
Эрик Лессер (Германия) — +0,4 (1).
Мартен Фуркад (Франция) — +0,4 (2).
Жан-Гийом Беатрикс (Франция) — +13,2 (1).
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +19,5 (1).
Бенедикт Долль (Германия) — +47,8 (2).
Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +52,8 (2).
Антон Бабиков (Россия) — +53,1 (2).
Михал Крчмар (Чехия) — +58,9 (3).
Беньямин Вегер (Швейцария) — +1.00,08 (1).
Максим Цветков (Россия) — +1.01,0 (2)…
Антон Шипулин (Россия) — +1.24,1 (4).
Матвей Елисеев (Россия) — +1.35,7 (2)…
Дмитрий Малышко (Россия) — +1.38,6 (2).