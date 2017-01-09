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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение от соревнований четырех российских скелетонистов, которое было наложено в конце декабря в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

В конце декабря IBSF временно (до 19 января) отстранила четырех россиян от стартов в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года.

"BSF снимает временное отстранение с Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной и Александра Третьякова с немедленным вступлением решения в силу", - говорится в сообщении.

Уже на следующей неделе они вернутся к участию в Кубке мира и выступят на чемпионате Европы.

Специальная рабочая группа IBSF пришла к выводу, что согласно Европейской конвенции по правам человека каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство и, в частности, сохраняет презумпцию невиновности, пока вина не будет доказана. Было решено, что в настоящий момент нет достаточных доказательств вины спортсменов.

Также группа пришла к выводу, что доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена является достаточным основанием для проведения дальнейшего расследования Международным олимпийским комитетом (МОК) и ИБСФ в отношении спортсменов, обвиненных в "фальсификации или попытке фальсификации допинг-проб".

На Олимпиаде 2014 года Третьяков завоевал золото, Никитина выиграла бронзу.

Источник: TACC