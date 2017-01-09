Недостаточно доказательств: российских скелетонистов вернули на Кубок мира (24)
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение от соревнований четырех российских скелетонистов, которое было наложено в конце декабря в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.
В конце декабря IBSF временно (до 19 января) отстранила четырех россиян от стартов в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года.
"BSF снимает временное отстранение с Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной и Александра Третьякова с немедленным вступлением решения в силу", - говорится в сообщении.
Уже на следующей неделе они вернутся к участию в Кубке мира и выступят на чемпионате Европы.
Специальная рабочая группа IBSF пришла к выводу, что согласно Европейской конвенции по правам человека каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство и, в частности, сохраняет презумпцию невиновности, пока вина не будет доказана. Было решено, что в настоящий момент нет достаточных доказательств вины спортсменов.
Также группа пришла к выводу, что доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена является достаточным основанием для проведения дальнейшего расследования Международным олимпийским комитетом (МОК) и ИБСФ в отношении спортсменов, обвиненных в "фальсификации или попытке фальсификации допинг-проб".
На Олимпиаде 2014 года Третьяков завоевал золото, Никитина выиграла бронзу.
Источник: TACC
Представляете, что если ДАЖЕ Гейропа с Америкосией решили, что доказательств нет, то значит там ВООБЩЕ ничего нет. Уж небось они искали, искали, ночей не досыпали, а там - ПШИК. А кто-то извинится перед российскими спортсменами?