19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований (8)

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Спорт | 11 января 2017 года, 08:00

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран выступили за отстранение российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишение страны права проведения всех состязаний по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Текст заявления опубликован в аккаунте журналиста BBC Дэна Роана в Twitter.

«В связи с появлением новых неопровержимых доказательств существования государственной системы сокрытия допинга в России по результатам расследования Макларена руководство призывает отстранить страну от участия во всех международных соревнованиях, пока спорт и антидопинговая система в России не станет отвечать требованиям WADA», — говорится в заявлении.

«Также руководство просит перенести все запланированные на территории России соревнования и установить мораторий на проведение других турниров в стране», — отмечается в тексте.

Кроме того, руководители NADO подчеркнули, что все антидопинговые организации должны быть независимыми.

7 января глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти посчитал, что сборная России должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) совершил ошибку, не отстранив всю российскую сборную от участия в летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена была представлена 9 декабря. В ней сообщается, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи.

Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 8
Крик 5 часов назад
Так надо было эти страны и показать всему Миру, чтоб Мир знал своих двуличных "героев". Вообще не понятно, за что получает контора МОК деньги, если решения выносятся на "убеждениях" и "решениях" одного человека. Это же надо в нашем веке до сих пор трясут "стеклянными" пробирками и запугивают ими весь Мир. В этой связи не трудно представить как забился в истерике этот фрайер Макларен, после победы Устюгова в Туре де Скай. Следующим его шагом будет прямое обращение к этим же 19 странам расстрелять Устюгова, потому что он перешёл все возможные рамки и в его допинге кровь он вообще не нашёл.
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Бирута 5 часов назад
Это не страны призвали , а продажные холуи, назначенные англосаксами представлять оккупированные страны.
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Anatoly 5 часов назад
К сожалению списка этих стран,которые выступают за запрет пока нигде не опубликовали.Принялся считать сам.Прежде всего,это передовой отряд трёх прибалтийских стран и Польши.Далее идут США,Великобритания,Франция,Германия,Швеция с Данией,Украина.Болгария с Румынией.И больше не мог определить,может ещё Испания с Италией,но всё равно получается меньше,чем 19 стран.Предположим международная федерация поверит и послушается этого "знатока" Макларена.Россия на свои и деньги международной федерации достраивает комплекс для принятия в 2018г Чемпионата мира,или как сейчас говорят на испанский манер - мундиаля.И вот по совету Макларена России не позволяют.И что делать дальше? Снова где-то строить уже не успеют.Значит надо использовать в какой-то стране её спортивные сооружения,но всё равно их надо подготовить и так далее,и на это нужно и время и деньги.И всё ради каприза Макларена.А России вроде будет и неплохо.Вложенных денег она не отдаст и посоветует забрать их у Макларена.И получает Россия в своё распоряжение новейшие спортивные сооружения в разных своих городах.Я бы на месте российских спортивных чиновников это событие воспринял как радостное.И как можно понять того же Макларена,все остальные страны,особенно США кристально чисты.Только российские спортсмены употребляют допинги во всех видах спорта,а такие,например,как мужеподобные и мускулистые "сёстры" Вильямс никогда и ни в каких количествах.По ним сразу видно.Я тоже выступаю за то,чтобы чемпионат провели в какой-нибудь стране,а всё уже построенное оставили.И не участвовал бы нигде.Сейчас все рекорды на пределе человеческих возможностей.Если будет так и дальше,то не все смогут доходить до финиша,заканчивая свой путь раньше,слишком велики нагрузки.А зачем это нужно,рискуя жизнями спортсменов? Вон норвежцы вынуждены привлекать для соревнований инвалидов,потому что здоровые спортсмены у них уже закончились,а других нет.
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