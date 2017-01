Спорт |

Американская теннисистка Серена Уильямс выложила в Instagram рекламное видео, на котором она зажигательно танцует под песню Билли Айдола Dancing with myself, в исполнении группы The Donnas.

За 13 часов ролик посмотрели более 380 тысяч человек, он собрал почти две тысячи комментариев.

«Иногда мы настолько серьезны, что забываем веселиться, — и ко мне это тоже относится. Но ведь так важно иметь увлечения, которые будут только вашими. Я очень дисциплинирована — каждый день на тренировках, однако когда я танцую, то как будто даю себе волю. А что вы делаете для себя?» — написала спортсменка.

Видео является частью кампании #DoItForYourself австралийского бренда Berlei, специализирующегося на нижнем белье, в том числе спортивном.

16-29 января в Мельбурне пройдет Australian Open — первый в сезоне турнир серии «Большого шлема». Серена, которая сейчас является второй ракетной мира, примет в нем участие.