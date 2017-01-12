Adidas Originals сняла фильм про историю кроссовок
Спорт | 12 января 2017 года, 21:29
Марка adidas Originals выпустила короткометражный ролик, посвященный серии одежды и обуви Equipment. Видео опубликовано на YouTube.
Фильм рассказывает о предпосылках и обстоятельствах, которые привели к рождению концепции EQT, впервые представленной в начале 1990-х годов.
adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».
Источник: Latvijas avīze