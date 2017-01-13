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Латвийские бобслеисты Оскар Мелбардис и Даумантс Дрейшкенс заняли первое место на этапе Кубка Европы в швейцарском Санкт-Морице.

В сумме двух заездов экипаж Мербардис/Дрейшкенс показал время 2 минуты и 14,11 секунд. На 0,14 секунды от них отстала двойка, пилотируемая немцем Кристофом Хафером. И на 0,73 секунды позднее Мелбардиса финишировали россияне во главе с Дмитрием Поповым.

Отметим, что Мелбардис недавно вернулся в большой спорт после операции, связанной с травмой спины.

На следующей неделе в том же Санкт-Морице пройдут соревнования пятого этапа Кубка мира.