Латвийские бобслеисты - триумфаторы этапа Кубка Европы
Спорт | 13 января 2017 года, 14:58
Латвийские бобслеисты Оскар Мелбардис и Даумантс Дрейшкенс заняли первое место на этапе Кубка Европы в швейцарском Санкт-Морице.
В сумме двух заездов экипаж Мербардис/Дрейшкенс показал время 2 минуты и 14,11 секунд. На 0,14 секунды от них отстала двойка, пилотируемая немцем Кристофом Хафером. И на 0,73 секунды позднее Мелбардиса финишировали россияне во главе с Дмитрием Поповым.
Отметим, что Мелбардис недавно вернулся в большой спорт после операции, связанной с травмой спины.
На следующей неделе в том же Санкт-Морице пройдут соревнования пятого этапа Кубка мира.