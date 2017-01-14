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Оскар Гудрамовичс и Петерис Калниньш заняли второе место в соревнованиях саней-двоек на этапе Кубка мира в Сигулде. Латвийские спортсмены показали результат 1 минута 23,476 секунды.

Золото этапа Кубка мира завоевали представители Германии, серебряные призеры чемпионата мира-2016 Тони Эггерт/Саша Бенекен (1.23,113). Итальянцы Людвиг Ридер и Патрик Растнер стали третьими (1.23,808). Четвертые – россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров (1,23,912).

Чемпионат мира по санному спорту пройдет с 27 по 29 января в австрийском Инсбруке.