Позор в Хабаровске: рижское "Динамо" проиграло "Амуру" 5:0 (2)
Спорт | 14 января 2017 года, 15:04
Рижское «Динамо» сегодня провело очередной выездной матч против хабаровского «Амура». Игра завершилась уверенной победой хозяев льда со счетом 5:0.
Шайбы на счету Капустина, Кууселы, Коларжа, Вячеслав Утешин оформил дубль.
Всего в этом сезоне рижскому «Динамо» осталось провести 10 игр, в которых максимально можно набрать 30 очков. При этом от зоны плей-офф рижан отделяют 29 очков. Таким образом, уже в следующем матче «динамовцы» могут потерять даже теоретические шансы на участие в розыгрыше «Кубка Гагарина».
Поражение от «Амура» стало для рижан 35-м, в данный момент они продолжают замыкать турнирную таблицу в Западной конференции.
Источник: Газета.ru
От Хабаровска до Колымы не далеко, там ихнее место. Играть научатся тогда и разрешить вернуться в Латвию. Лет так через тридцать.
1
Ответить
Какая боль, какая боль "Амур"-"Динамо" 5:0. Заслужили! А чего ехать домой, Колыма же рядом.
Ответить