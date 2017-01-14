Спорт |

Рижское «Динамо» сегодня провело очередной выездной матч против хабаровского «Амура». Игра завершилась уверенной победой хозяев льда со счетом 5:0.

Шайбы на счету Капустина, Кууселы, Коларжа, Вячеслав Утешин оформил дубль.

Всего в этом сезоне рижскому «Динамо» осталось провести 10 игр, в которых максимально можно набрать 30 очков. При этом от зоны плей-офф рижан отделяют 29 очков. Таким образом, уже в следующем матче «динамовцы» могут потерять даже теоретические шансы на участие в розыгрыше «Кубка Гагарина».

Поражение от «Амура» стало для рижан 35-м, в данный момент они продолжают замыкать турнирную таблицу в Западной конференции.