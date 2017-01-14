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Директор испанского клуба «Барселона» по связям с федерацией футбола страны Пере Гратакос лишился должности. Это произошло после его комментария по поводу одного из лучших футболистов команды, аргентинца Лионеля Месси.

Гратакос уволен «за публичное выражение личного мнения, не совпадающее с позицией клуба», говорится в сообщении на сайте клуба.

Во время недавней жеребьевки Кубка Испании Гратакос заявил: «Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других одноклубников Месси не был бы таким хорошим футболистом».

После увольнения с поста директора Гратакос останется в «Барселоне», он будет работать в спортивной академии клуба «Масия 360».