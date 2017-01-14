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Братья Мартин и Томас Дукурсы показали лучшие результаты на чемпионате Европы по скелетону, который проходит в немецком Винтерберге.

Победителем чемпионата Европы по сумме двух попыток в восьмой раз занял Мартин (1.52,04), второе место занял его брат Томас (1.52,66). Россиянин Александр Третьяков показал время 1,52,71 и занял третье место.

Ранее Третьяков был временно отстранен Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) из-за расследования Международного олимпийского комитета в отношении 28 россиян якобы причастных к нарушению антидопинговых правил во время сочинской Олимпиады. 8 января IBSF сняла запрет, разрешив россиянам принимать участие в международных соревнованиях.

Напомним, после публикации доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства о применении допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года, именно братья Дукурсы, а затем и спортсмены из Южной Кореи выступили с заявлением о бойкотировании чемпионата мира 2017 в случае его проведения в Сочи.

Следующий этап Кубка мира пройдёт 20-22 января в швейцарском Санкт-Морице. Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдёт с 13 по 26 февраля в немецком Кенигзее.