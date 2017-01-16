Спорт |

В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижское "Динамо" в Пекине обыграло местную команду "Куньлунь Ред Стар".

Еще по ходу первого периода рижане обеспечили себе преимущество в три шайбы, однако в третьей 20-минутке позволили сопернику отыграться. При этом третий гол "Куньлунь" провел на последней минуте периода. В овертайме счет не изменился, а в серии буллитов успех сопутствовал "Динамо". В итоговом протоколе зафиксировано поражение ХК "Куньлунь" со счетом 3:4 (0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1).

Потеряв очки в Пекине, "Динамо" вторым в лиге лишилось даже теоретических шансов на выход в плей-офф. "Динамо" идет последним в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков.