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Ведущая латвийская теннисистка Анастасия Севастова с победы стартовала на престижном турнире Australian Open.

Севастова, занимающая в мировом рейтинге 33-ю строчку, взяла верх над отстающей на 70 позиций японкой Нао Хибино. В первом сете латвийская теннистка победила со счетом 6:4, а во втором японка отказалась продолжить матч из-за травмы.

Во втором круге Анастасии предстоит встреча с Кристиной Кучовой из Словакии. До этого спротсменки встречались пять раз, все встречи завершились победой Севастовой.