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Латвийские скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы в прошлую субботу заняли, соответственно, первое и второе места на чемпионате Европы в немецком Винтерберге. Между тем, латвийские спортивные болельщики своеобразным образом высказали свое отношение к российскому спорту, пишет Latvijas Avīze.

Латвийцы подготовили плакат, на котором по-немецки было написано «Сочи 2014. Где наше золото?», а далее уже по-русски - «Отдайте наше золото».

Напомним, триумфатором Олимпиады в Сочи стал россиянин Александр Третьяков, Мартин Дукурс стал вторым, а Томас – четвертым.

Между тем, отмечает LA, есть очень большие подозрения, что у Третьякова, как и у многих других российских спортсменов, был положительный тест на допинг. Международная федерация бобслея и скелетона в декабре дисквалифицировала Третьякова на три недели, однако вскоре сняла запрет, что вызвало непонимание со стороны болельщиков, которые решили таким образом высказать свое мнение, пишет издание.

Примечательно, что плакат заметили немецкие СМИ, однако организаторы телетрансляции его проигнорировали, пишет LA. Один из авторов плаката Зинтис Вартс рассказал, что телеоператоры отказались снимать место, где они стояли. При этом, по его словам, надпись видели как латвийские спортсмены, так и их отец и тренер Дайнис Дукурс.

«Дайнис порадовался», - сказал Зинтис.

Кроме того, по его словам, он видел, как к тренеру по физподготовке латвийской команды подошел представитель Международной федерации бобслея и скелетона и поинтересовался, «что эти латыши там делают», а также был в недоумении от происходящего.

Напомним, 14 января братья Дукурсы показали лучшие результаты на чемпионате Европы по скелетону в немецком Винтерберге. Россиянин Александр Третьяков занял третье место.