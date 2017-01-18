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Бывший профессиональный боксёр Майк Тайсон представил клип на рэп-композицию «If You Show Up», собравший свыше 500 тыс. просмотров на YouTube.

Тайсон записал песню вместе с R&B-исполнителем Крисом Брауном, которого тренирует к предстоящему боксёрскому поединку с рэпером Soulja Boy. Его в свою очередь готовит другой титулованный боксёр Флойд Мейвезер. «If You Show Up» является диссом (провокационная песня в хип-хопе) по отношению к Soulja Boy.

Тайсон является бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории, признан одним из лучших спортсменов в истории. После завершения карьеры в 2005 году он начал актёрскую карьеру.