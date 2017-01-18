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Латвийский гроссмейстер Алексей Широв, которому в свое время было присвоено гражданство за особые заслуги, поссорился с вице-президентом Латвийской шахматной федерации, супругом министра финансов Латвии, гроссмейстера Даны Рейзниеце-Озолы, и решил больше не выступать под латвийским флагом. Об этом сообщает Latvijas Avīze со ссылкой на интервью Широва порталу ruchess.ru.

Ранее Широв в своем Facebook опубликовал заявление о том, что больше не будет представлять Латвию и в будущем будет выступать за Испанию, гражданство которой у него тоже есть.

Свое решение Широв объяснил несогласием с директором Латвийского агентства инвестиций и развития, вице-президентом Латвийской шахматной федерации Андрисом Озолсом. С Рейзниеце-Озолой у Широва дружеские отношения, однако с ее супругом случился конфликт, рассказал сам шахматист.

Конфликт возник при организации одного из шахматных турниров, в котором Широв принял участие. Он рассказал, что Озолс его игнорировал и вел себя неуважительно.

«Андрис начал со мной ругаться, затем последовали оскорбления и обвинения. Пока не хочу говорить какие, но после этих слов с его стороны я объявил, что больше не хочу представлять Латвию. Конфликт не исчерпан и прощать Андриса я не тороплюсь», - сказал Широв.

Как отмечает LA, это не первый конфликт Широва с Латвийской шахматной федерацией. После конфликта в 1995 году Широв получил гражданство Испании и представлял эту страну с 1996 по 2011 год. После этого шахматист снова вернулся в Латвию. В 2000-м году Широв стал чемпионом мира по версии ФИДЕ.