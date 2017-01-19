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Рига и Минск вместе будут претендовать на проведение Чемпионата мира хоккею в 2021 году. Представители сторон сообщили о подаче совместной заявки.

Предполагается, что решение будет принято на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в мае.

Предыдущий и до сих пор единственный раз Рига была площадкой для мирового чемпионата в 2006 году, в свою очередь, Минск принимал у себя игры в 2014 году.

Как сообщили в Рижской думе, для участия в презентации общей заявки на ЧМ-2021 в Минск отправились президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис, генеральный секретарь ЛФХ Виестурс Козиолс и мэр Риги Нил Ушаков.

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