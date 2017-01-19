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Рижское "Динамо" обыграло со счетом 3:1 одноклубников из Минска в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для латвийской команды эта победа стала третьей в пятиматчевой выездной серии. После этого рижане вернутся домой., сообщает Sputnik.

"Зубры" провели первый поединок на "Минск-Арене" после возвращения из дальневосточного турне Хабаровск — Пекин — Владивосток.

Градоначальники обеих столиц Мэр Риги Нил Ушаков и мэр Минска Андрей Шорец произвели символическое вбрасывание перед матчем, а затем наблюдали за игрой с трибун.

В составе победителей отметились Гунтис Галвиньш (13-я минута), Микс Индрашис (56) и Филипп Толузаков (57). У минчан точный бросок на счету Андрея Степанова (45).

3:1, сказать, что Бен расстроен - ничего не сказать — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) January 19, 2017

Следующий поединок в рамках домашней серии "бело-синие" проведут на будущей неделе, 24 января, против "Автомобилиста" (Екатеринбург).

Стоит отметить, что сегодняшний матч на "Минск-Арене" стал очень символичным — в четверг Беларусь и Латвия подписали соглашение о совместной подаче заявки на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Мероприятие прошло в городской Ратуше при участии первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова, главы Мингорисполкома Андрей Шорца, председателя Федерации хоккея Беларуси Игоря Рачковского, президента Латвийской федерации хоккея Айгара Калвитиса и мэра Риги Нила Ушакова. Напомним, на организацию мирового форума претендует Финляндия. Решение по месту проведения ЧМ будет вынесено 19 мая в Кельне на конгрессе ИИХФ.

Источник: sputnik.by ФОТО: ХК "ДИНАМО-МИНСК"