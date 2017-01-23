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Глава Немецкого олимпийского комитета Альфонс Херман заявил, что российскую сборную необходимо отстранить от участия в Олимпийских Играх 2018 и 2020 годов, если подтвердятся подозрения о наличии государственной системы допинга в стране.

«Необходимо, чтобы прозвучал четкий сигнал: это неприемлемо. Если будет доказано, что Россия поддерживала систему допинга на государственном уровне и Российский национальный комитет тем самым явно нарушал Олимпийскую хартию, то отстранение всей российской олимпийской сборной как минимум от Игр в Пхенчхане и Токио должно стать темой для серьезного обсуждения в Международном олимпийском комитете», — передает слова Хермана Welt am Sonntag.

Также немецкий чиновник прокомментировал решение допустить 280 российских атлетов к Олимпийским играм 2016 года.

«В данных обстоятельствах российскую сборную ни в коем случае нельзя было допустить к Играм», — заключил глава Немецкого олимпийского комитета, добавив, что это решение навредило имиджу МОК под руководством Томаса Баха.