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Уже через две недели, с 3 по 5 февраля в Елгаве, в Земгальском Олимпийском центре пройдет кубок Дэвиса, и на теннисной площадке состоится встреча мужских сборных по теннису Латвии и Норвегии. Латвию на этих соревнованиях могут представлять Микелис Либиетис, Мартиньш Поджус, Артур Лаздиньш и Рудольф Меднис, сообщает Латвийский Теннисный союз. Эрнест Гулбис из-за проблем со здоровьем пока не возобновит участие в соревнованиях на кубок Дэвиса.

Мартиньш Поджус

Микелис Либиетис и Мартиньш Поджус играют в сборной уже с 2011 года. Либиетис сейчас в рейтинге АТР занимает 380 место. В ноябре прошлого года он достиг высшей позиции в своей карьере – 352 места. Между тем М.Поджус пережил падение в одиночной игре и сейчас находится на 793 позиции.

Меднис сейчас находится на 1288 месте в рейтинге парных игр, достигнув высшего пункта в карьере в декабре прошлого года, когда он занял 1277 место. В рейтинге одиночных игр он находится на 1545 позиции. Лаздиньш сейчас занимает 1277 позицию, а в рейтинге парных игр находится на 1188 позиции.

Из состава мужской сборной Норвегии по теннису сейчас никто не входит в число двухсот лучших в мировом рейтинге. Первая ракетка страны, 17-летний Каспер Руд (Casper Ruud) в рейтинге АТР находится на 266 месте, а в рейтинге парных игр – на 934 позиции. Больше никто из норвежских спортсменов не попал в число пятисот лучших.

Победитель в парной игре между Латвией и Норвегией 7-9 апреля встретится с Марокко или Данией, чтобы продолжить борьбу за кубок Дэвиса во втором туре второй группы европейско-африканской зоны. Проигравшей стране также придется сразиться за сохранение места с кем-то из упомянутых противников. 15-17 сентября развернется решающая битва первой группы европейско-африканской зоны.

"В Латвии очень много энтузиастов тенниса, ведь теннис исторически был одним из самых популярных видов спорта. Организация кубка Дэвиса в одном из краев Латвии привлекает юных игроков в теннис, которые могут обрести вдохновение, наблюдая за теннисистами высокого уровня, и стремиться к достижению успеха, чтобы из игроков любительского уровня вырасти до профессионалов. С нетерпением ждем соревнования на кубок Дэвиса в Елгаве, чтобы поддержать игроков нашей сборной Латвии", - генеральный секретарь союза Карлис Лейниекс.

Соревнования на кубок Дэвиса проходят с 1990 года. Сначала они проводились как состязания между сборными США и Великобритании, а сейчас это крупнейшие ежегодные международные командные соревнования, которые организует Международная Федерация тенниса (ITF).

Борьбу за кубок Дэвиса поддерживают BNP Paribas, Adecco, Itera Latvija, Latvijas Gāze, LDZ Cargo, Domenikss, Nike, Sportland, VENDEN, Земгальский Олимпийский центр и Елгавская городская дума.