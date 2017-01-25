Болта лишили олимпийского золота из-за положительной допинг-пробы его партнера
Спорт | 25 января 2017 года, 18:23
Ямайский бегун Усэйн Болт был лишен золотой медали пекинских Олимпийских игр – 2008 в эстафете из-за положительного допинг-теста его партнера по команде Несты Картеры, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Картеру признали виновным в употреблении допинга, после того как в его пробе было обнаружено запрещенное вещество туринабол.
Медалей также лишились Асафа Пауэлл и Майкл Фратер, участвовавшие в том забеге.
Ранее Болт являлся девятикратным победителем Олимпийских игр.
Источник: Газета.ru