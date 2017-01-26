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«Реал» откажется от креста на эмблеме ради реализации фирменной продукции на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Мадридцы сотрудничают с компанией Marka, которая приобрела права на производство и продажу продукции с символикой «Реала» в странах Ближнего Востока. По условиям контракта «Реал» согласился убрать крест с короны, изображенной на гербе.

«В странах Персидского залива нужно быть осторожными, потому что здесь чувствительно относятся к любому изображению креста», — заявил вице-президент Marka Халед аль-Мхеири.

Крест уберут только с эмблемы, наносящейся на продукцию, предназначенной для продажи в странах Ближнего Востока. Эмблема самого клуба не претерпит изменений.

«Реал» — один из самых титулованных клубов в испанском футболе, завоевавший 60 национальных титулов. Кроме того, в активе мадридцев 11 побед в Лиге чемпионов. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала «Реал» лучшим футбольным клубом XX века.

фото: HTSportsNews