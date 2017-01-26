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Американские теннисистки Винус и Серена Уильямс поборются за звание победителя Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australia Open). Сестры вышли в финал теннисного турнира.

Серена, вторая ракетка турнира, одержала победу в полуфинале над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони со счетом 6:2, 6:1.

Винус Уильямс ранее победила американку Коко Вандевеге со счетом 6:7, 6:2, 6:3.

В последний раз сестры играли друг против друга в финале турнира серии Большого шлема в 2009 году на Уимблдоне. Тогда победу праздновала Серена.

"Невероятно, как Серена играет в теннис, как она ударяет по мячу, как она борется", - поделилась впечатлениями об игре сестры Винус.

Серена же говорила о сестре, что гордится ею: "Она мой самый сложный соперник, никто и никогда не обыгрывал меня так, как это делала Винус".