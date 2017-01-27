Латвия отказалась от юношеской Олимпиады в Турции из-за угрозы теракта (1)
Учитывая чрезвычайное положение и нестабильную ситуацию с безопасностью в Турции, исполнительный комитет Латвийского Олимпийского комитета (ЛOK) сегодня решил отозвать участие Латвии в Европейской молодежной зимней Олимпиаде. Об этом радио Baltkom сообщил президент ЛОК Алдонс Врублевскис.
Европейская молодежная зимняя олимпиада проводится 11- 18 февраля в турецком Эрзуруме.
Исполнительный комитет европейских олимпийских комитетов в четверг решил не отменять ее, несмотря ни на какие обстоятельства.
Латвийский МИД распространил заявление, в котором рекомендует серьезно взвешивать необходимость поездок в Турцию, где все еще действует чрезвычайное положение и сохраняется высокая вероятность террористических атак.
ЛОК запросил мнения родителей спортсменов, включенных в состав каждой команды, и руководства спортивных федераций о том, участвовать или нет в Олимпиаде. Большинство высказалось за то, чтобы не участвовать в ней, рассказал Малмейстерс.
"Я считаю, что исполком ЛОК принял правильное решение - не ехать на Олимпиаду и не рисковать здоровьем и безопасностью спортсменов", - сказал Врублевскис.
В состав команды Латвии на Европейской молодежной зимней олимпиаде было включено более 50 молодых спортсменов, представялющих девять видов спорта.
Участие в Европейской молодежной зимней олимпиаде отозвали также делегации Венгрии, Австрии, Лихтенштейна, Швейцарии, Бельгии, Ирландии, Италии, Швеции, Андорры, Израиля, Хорватии, Азербайджана и Греции.
Непонятно что изображающий МИД, и почти приконченный олимпийский комитет чего-то там пытаются сделать и высказать? Просто смешно.