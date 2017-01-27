Спорт |

Учитывая чрезвычайное положение и нестабильную ситуацию с безопасностью в Турции, исполнительный комитет Латвийского Олимпийского комитета (ЛOK) сегодня решил отозвать участие Латвии в Европейской молодежной зимней Олимпиаде. Об этом радио Baltkom сообщил президент ЛОК Алдонс Врублевскис.

Европейская молодежная зимняя олимпиада проводится 11- 18 февраля в турецком Эрзуруме.

Исполнительный комитет европейских олимпийских комитетов в четверг решил не отменять ее, несмотря ни на какие обстоятельства.

Латвийский МИД распространил заявление, в котором рекомендует серьезно взвешивать необходимость поездок в Турцию, где все еще действует чрезвычайное положение и сохраняется высокая вероятность террористических атак.

ЛОК запросил мнения родителей спортсменов, включенных в состав каждой команды, и руководства спортивных федераций о том, участвовать или нет в Олимпиаде. Большинство высказалось за то, чтобы не участвовать в ней, рассказал Малмейстерс.

"Я считаю, что исполком ЛОК принял правильное решение - не ехать на Олимпиаду и не рисковать здоровьем и безопасностью спортсменов", - сказал Врублевскис.

В состав команды Латвии на Европейской молодежной зимней олимпиаде было включено более 50 молодых спортсменов, представялющих девять видов спорта.

Участие в Европейской молодежной зимней олимпиаде отозвали также делегации Венгрии, Австрии, Лихтенштейна, Швейцарии, Бельгии, Ирландии, Италии, Швеции, Андорры, Израиля, Хорватии, Азербайджана и Греции.