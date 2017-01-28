Болт: я вернул золото Олимпиады — это очень неприятно
Спорт | 28 января 2017 года, 10:17
Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что уже вернул золотую медаль эстафеты 4x100 м с Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
«Конечно, неприятно возвращать завоеванную награду, но таково требование Международного олимпийского комитета (МОК). Я уже вернул медаль», — цитирует Болта Reuters.
Ранее Болт лишился золотой медали Олимпиады-2008 из-за положительной допинг-пробы партнера по эстафетной сборной Несты Картера.
Также золотых наград лишены и остальные члены эстафетной команды Ямайки — Асафа Пауэлл и Майкл Фрэйтер. Теперь в активе Усэйна в общей сложности восемь золотых олимпийских медалей.
Источник: Газета.ru